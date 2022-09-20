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1 час назад

Женщина с ребенком подарила попутчикам конфеты и беруши

Мария Иглина

Пассажирка самолета нашла способ оградить попутчиков от плача младенца. Подробностями поделился один из присутствующих на борту пользователей платформы Reddit.

Пассажиры самолета восхитились попутчицей с младенцем
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пользователь с ником StonesInAGreenhouse рассказал, что он и другие пассажиры получили от матери ребенка набор, в который входили конфеты, беруши и "очень заботливая" записка от лица маленького Хьюго:

"Это мое первое путешествие на самолете! Я могу немного испугаться, или у меня могут заболеть уши. Но я сделаю все возможное, чтобы проспать весь полет!".

Многие пользователи платформы стали восхищаться женщиной, однако нашлись и те, которые выразили сожаление, что родители вынуждены чувствовать необходимость заранее извиняться за поведение ребенка, и призвали проявлять больше понимания к тем, кто летает с грудными детьми.

Ранее стюардесса сделала фото в чулках в кабине пилота и покорила поклонников.

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