Названы две страны, на которые россияне променяли Европу

Невозможность посетить популярные европейские курорты и подорожание отдыха в Турции – причины переориентации российских путешественников на другие турнаправления. В РБК назвали страны, куда чаще всего направляются соотечественники для проведения отпуска.

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Теперь россияне чаще покупают путевки в страны Персидского залива, Африки и Азии. Абсолютными чемпионами по бронированиям стали ОАЭ и Египет.

Согласно данным пресс-службы Tez Tour, с мая по сентябрь этого года российские туристы приобрели в 12,6 раза больше путевок в Египет, чем за аналогичный период минувшего года. В ОАЭ турпоток увеличился на 265%.

В “Слетать.ру” также подтвердили наличие подобной тенденции, но привели другие цифры (за период с января по август этого года): в ОАЭ россияне стали ездить в 1,3 раза чаще, а в Египет – в 18,5.