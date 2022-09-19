Саудовская Аравия - не самое распространенное место для путешествий у российских туристов. Тем не менее, если вы когда-нибудь там окажетесь, необходимо знать законы страны, чтобы избежать штрафов или даже ареста. Что нельзя делать туристам в Саудовской Аравии, рассказываем в материале "Рамблера".

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Пить алкоголь

Купить спиртные напитки в магазине или заказать алкогольный коктейль в ресторане не получится. Пить в Саудовской Аравии запрещено, даже если вы турист. Местным положено строгое наказание розгами за алкоголь.

Курить в общественных местах

Это более понятное российским гражданам правило. В стране довольно терпимо относятся к курящим, но недавно был введен запрет на курение в общественных местах. Также в Саудовской Аравии запрещены кальянные.

Проявлять чувства публично

Обниматься, целоваться, держаться за руку нельзя, даже если вы муж и жена. Такое поведение в общественных местах грозит огромными штрафами.

Носить шорты и открывать декольте