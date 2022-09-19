Саудовская Аравия - не самое распространенное место для путешествий у российских туристов. Тем не менее, если вы когда-нибудь там окажетесь, необходимо знать законы страны, чтобы избежать штрафов или даже ареста. Что нельзя делать туристам в Саудовской Аравии, рассказываем в материале "Рамблера".
Купить спиртные напитки в магазине или заказать алкогольный коктейль в ресторане не получится. Пить в Саудовской Аравии запрещено, даже если вы турист. Местным положено строгое наказание розгами за алкоголь.
Это более понятное российским гражданам правило. В стране довольно терпимо относятся к курящим, но недавно был введен запрет на курение в общественных местах. Также в Саудовской Аравии запрещены кальянные.
Обниматься, целоваться, держаться за руку нельзя, даже если вы муж и жена. Такое поведение в общественных местах грозит огромными штрафами.
В последние годы правила, касающиеся внешнего вида туристов, значительно смягчили. Однако все еще нужно следить за тем, в чем выходишь на улицу. Иностранным женщинам нельзя носить одежду с декольте, сильно обтягивающую и полупрозрачную. руки выше локтей и ноги выше коленей должны быть прикрыты. Штаны надевать можно, но поверх лучше, чтобы была туника или платье. Мужчинам запрещено носить шорты, майки и узкие джинсы.