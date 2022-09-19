Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
3 часа назад

Что нельзя делать туристам в Саудовской Аравии

Мира Маркина

Саудовская Аравия - не самое распространенное место для путешествий у российских туристов. Тем не менее, если вы когда-нибудь там окажетесь, необходимо знать законы страны, чтобы избежать штрафов или даже ареста. Что нельзя делать туристам в Саудовской Аравии, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать туристам в Саудовской Аравии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пить алкоголь

Купить спиртные напитки в магазине или заказать алкогольный коктейль в ресторане не получится. Пить в Саудовской Аравии запрещено, даже если вы турист. Местным положено строгое наказание розгами за алкоголь.

Курить в общественных местах

Это более понятное российским гражданам правило. В стране довольно терпимо относятся к курящим, но недавно был введен запрет на курение в общественных местах. Также в Саудовской Аравии запрещены кальянные.

Проявлять чувства публично

Обниматься, целоваться, держаться за руку нельзя, даже если вы муж и жена. Такое поведение в общественных местах грозит огромными штрафами.

Носить шорты и открывать декольте

В последние годы правила, касающиеся внешнего вида туристов, значительно смягчили. Однако все еще нужно следить за тем, в чем выходишь на улицу. Иностранным женщинам нельзя носить одежду с декольте, сильно обтягивающую и полупрозрачную. руки выше локтей и ноги выше коленей должны быть прикрыты. Штаны надевать можно, но поверх лучше, чтобы была туника или платье. Мужчинам запрещено носить шорты, майки и узкие джинсы.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители