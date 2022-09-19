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2 часа назад

АТОР: в Египте запустят Tax Free для туристов

Катя Кобышева

Власти Египта решили внедрить в стране систему Tax Free для туристов из иностранных государств. Подробности приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Египте запустят Tax Free для туристов
Фото: Omar Elsharawy on UnsplashOmar Elsharawy on Unsplash

По данным АТОР, правительство Египта решило одобрить создание в стране национальной компании Global Blue Egypt. Точки Tax Free будут открыты в международных аэропортах Египта. Правда на данный момент неизвестно, когда система заработает. По предварительным данным, первым аэропортом, где можно будет вернуть НДС, станет Шарм-эш-Шейх. Вероятно, эта возможность появится в ноябре 2022 года.

Сам процесс будет точно таким же, как и в других странах. Туристам нужно будет сохранять все чеки и бирки, а перед вылетом обратиться в один из киосков Tax Free, чтобы вернуть НДС с покупок стоимостью выше 1500 египетских фунтов (что в пересчете составляет 4,7 тысячи рублей).

Ранее Ростуризм сообщил о запуске туров в Северную Осетию.

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