В Египте запустят Tax Free для туристов

По данным АТОР, правительство Египта решило одобрить создание в стране национальной компании Global Blue Egypt. Точки Tax Free будут открыты в международных аэропортах Египта. Правда на данный момент неизвестно, когда система заработает. По предварительным данным, первым аэропортом, где можно будет вернуть НДС, станет Шарм-эш-Шейх. Вероятно, эта возможность появится в ноябре 2022 года.

Сам процесс будет точно таким же, как и в других странах. Туристам нужно будет сохранять все чеки и бирки, а перед вылетом обратиться в один из киосков Tax Free, чтобы вернуть НДС с покупок стоимостью выше 1500 египетских фунтов (что в пересчете составляет 4,7 тысячи рублей).