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3 часа назад

Ростуризм запускает туры в Северную Осетию

Катя Кобышева

Ростуризм и туроператор «Интурист» открывают туры в Северную Осетию. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Ростуризм запускает туры в Северную Осетию
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне», – пишет Зарина Догузова.

Рейсы из Москвы в Севеную Осетию будут организованы дважды в неделю — по вторникам и четвергам. При этом продолжительность

В Северной Осетии есть, чем заняться и что посмотреть: исторический центр Владикавказа, горные маршруты, старинные родовые башни. Не оставит туристов равнодушными и великолепная местная кухня.

Ранее были названы самые популярные туристические направления у россиян в октябре.

Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,
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