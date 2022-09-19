Ростуризм запускает туры в Северную Осетию

Ростуризм и туроператор «Интурист» открывают туры в Северную Осетию. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

«В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне», – пишет Зарина Догузова.

Рейсы из Москвы в Севеную Осетию будут организованы дважды в неделю — по вторникам и четвергам. При этом продолжительность

В Северной Осетии есть, чем заняться и что посмотреть: исторический центр Владикавказа, горные маршруты, старинные родовые башни. Не оставит туристов равнодушными и великолепная местная кухня.