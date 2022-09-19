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4 часа назад

Названы самые популярные туристические направления у россиян в октябре

Мира Маркина

Наибольшим спросом у россиян пользуются авиабилеты в Турцию, Таиланд, ОАЭ, Египет и Израиль, выяснили аналитики сервиса Aviasales. Об этом сообщает РИА Новости.

Куда летают отдыхать россияне в октябре
Фото: UnsplashUnsplash

Специалисты проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что больше всего туристов интересует Турция. В октябре там держится комфортная температура воды и воздуха. На второй строчке рейтинга оказались ОАЭ, пишет РИА Новости.

За этими направлениями следует Таиланд, потом — Израиль и Египет. Дневная температура в октябре там поднимается до +25… +30 градусов.

Ранее «Рамблер» писал об оптимальной стоимости перелета из России в ОАЭ.

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