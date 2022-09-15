Раскрыта оптимальная стоимость перелета из России в ОАЭ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала оптимальную стоимость авиабилетов в ОАЭ после запуска прямых рейсов в страну с 1 октября.
Так, билеты из Москвы в Дубай в обе стороны в середине октября обойдутся в 61 тысячу рублей. За багаж придется доплатить еще пять тысяч рублей. Данная цена актуальна для перелета российской авиакомпанией. Время в полете составит шесть часов.
Перелет авиакомпанией Emirates по маршруту Москва – Дубай – Москва будет стоить 75 тысяч рублей с учетом багажа.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о главных заблуждениях туристов об ОАЭ.