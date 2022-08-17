Главные заблуждения туристов об ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты стали одной из немногих стран, куда можно добраться из России без пересадок. Так как там распространен пляжный отдых, многие туристы решили отправиться именно туда. Многие знают, что ОАЭ — самобытная арабская страна, поэтому появляется много вопросов о том, как себя там вести, одеваться и какие запреты действуют для туристов. В связи с этим пребывание в государстве обросло множеством мифов. О них — в материале “Рамблера”.
Многие туристы уверены, что при посещении общественных мест женщинам не стоит надевать короткие юбки, шорты и платья, а также открывать руки и плечи. На самом деле это не так. Если вы отдыхаете в популярных туристических эмиратах, то можете спокойно ходить в шортах и в топах с открытыми плечами, на пляж можно надевать бикини. Однако при посещении мечетей лучше всего надевать закрытую одежду, чтобы у вас не были открыты щиколотки, запястья, а также, чтобы одежда не была облегающей. В Мечети шейха Заида в Абу-Даби, например, выдают специальную одежду для посещения.
Действительно в общественных местах алкоголь распивать запрещено, не стоит также появляться на улице в состоянии опьянения. Однако в Дубае, например, есть масса ресторанов, баров и клубов, где продают алкоголь. Также есть магазины со спиртным, но для покупки вам нужно показать паспорт и заполнить лицензию, так как людям, исповедующим ислам, алкоголь не продают. Исключением может быть только Шарджа — в этом эмирате алкоголь запрещен, несмотря на то, что здесь тоже отдыхает много туристов, поэтому его нигде не продают.
Так как ОАЭ — страна, которая совсем недавно начала развиваться, вы не найдете там старых городов с массой достопримечательностей, как в Европе. Однако в Эмиратах очень много других развлечений. Здесь есть парки аттракционов, аквапарки, множество экскурсий и торговых центров, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. В Дубае, например, можно найти старый город, где сохранились некоторые древние постройки. Также тут есть большой арабский рынок, где можно не только купить масляные духи и сувениры, но и вкусно и недорого поесть.