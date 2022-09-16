Россиянка закатила скандал в самолете и попала на видео

Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за курения и попала на видео. Об этом сообщает МВД Медиа.

27-летняя женщина закурила сигарету во время перелета по маршруту Москва – Абакан. Россиянка пыталась скрыться в туалетной комнате, но когда вышла из нее, дым распространился по салону.

Бортпроводники заметили это и попытались напомнить женщине о правилах поведения на борту, на что она ответила грубой нецензурной бранью.

Инцидент попал на видео: на кадрах пассажирка некорректно высказывается в адрес стюардессы, а затем отворачивается от нее и ставит ногу в обуви на сиденье.