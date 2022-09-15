Во всех аэропортах существуют единые правила безопасности, в том числе досмотр багажа, а также досмотр самолета перед вылетом и после прилета.

Сначала по салону проходят стюардессы, осматривают его на предмет личных вещей, а потом в салон впускают собаку, которая ищет предметы, способные навредить пассажирам. Если собака их не находит, самолет убирают и дезинфицируют перед приходом пассажиров.

Стюардесса Виктория (@vichok05) опубликовала в своем TikTok видео, в котором подробно показала процесс того, как тщательно служба безопасности вместе с собакой досматривает каждый уголок самолета. В комментариях подписчики спросили, было ли у нее такое, что собака находила что-то опасное, на что стюардесса ответила отрицательно. О том, как происходит досмотр, смотрите в видео.