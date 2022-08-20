У стюардесс есть свои секреты, которые не знают обычные пассажиры. Так, при приветствии они оценивают состояние каждого, кто входит в самолет. Также у них есть свои способы коммуникации: секретные слова, фразы и жесты. Так они могут обсуждать между собой вещи, которые не стоит знать пассажирам.

Видео с некоторыми секретными фразами опубликовала стюардесса-блогер в своем TikTok @aerosecret. Так, она раскрыла то, как стюардессы обсуждают пассажиров при них, а также то, как называют между собой различные самолеты. О том, как все это расшифровать, смотрите в видео.