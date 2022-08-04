Стюардесса объяснила, почему стоит отказаться от еды в самолете

Селина Беддинг не один год работает бортпроводником. Девушка рассказала, почему следует избегать предлагаемых в самолете блюд тем, кто следит за здоровьем. Ее слова приводит Федеральное агентство новостей.

По словам стюардессы, пока вы летите в самолете, около 30% ваших вкусовых рецепторов “не работают”. Производители бортового питания знают об этом, поэтому готовят блюда с большим добавлением соли и других усилителей вкуса. Именно поэтому Селина считает, что еда в самолете вредна для здоровья.

Еще один важный момент – вода на борту. Она не является питьевой, о чем в некоторых санитарных узлах размещена информация. Поэтому пытаться утолять жажду водой из-под крана не стоит.