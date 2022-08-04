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3 часа назад

Стюардесса объяснила, почему стоит отказаться от еды в самолете

Мира Маркина

Селина Беддинг не один год работает бортпроводником. Девушка рассказала, почему следует избегать предлагаемых в самолете блюд тем, кто следит за здоровьем. Ее слова приводит Федеральное агентство новостей.

Стюардесса объяснила, почему стоит отказаться от еды в самолете
Фото: flickr.comflickr.com

По словам стюардессы, пока вы летите в самолете, около 30% ваших вкусовых рецепторов “не работают”. Производители бортового питания знают об этом, поэтому готовят блюда с большим добавлением соли и других усилителей вкуса. Именно поэтому Селина считает, что еда в самолете вредна для здоровья.

Еще один важный момент – вода на борту. Она не является питьевой, о чем в некоторых санитарных узлах размещена информация. Поэтому пытаться утолять жажду водой из-под крана не стоит.

Ранее мы рассказывали, как стюардессы поступают с пьяными на борту.

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