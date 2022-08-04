Как стюардессы поступают с пьяными на борту

В самолете нередко встречаются пассажиры, изрядно выпившие еще до посадки. Несмотря на то, что врачи не рекомендуют употреблять спиртное на борту, некоторые люди выпивают по разным причинам. Кто-то начинает отмечать начало отпуска, кто-то так борется со страхом полетов. Однако когда выпивший пассажир переходит в статус дебошира, экипаж самолета должен реагировать соответствующе. О том, что делают стюардессы с пьяными на борту — в материале “Рамблера”.

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Отказ в перелете

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Если стюардесса увидит буйного пассажира, который еще до взлета изрядно выпил, то существует вероятность того, что его просто не пустят в самолет. Существуют специальные правила, согласно которым компания-перевозчик может оказать пассажиру. В таком случае составляется специальный акт, пассажиру возвращают багаж, а деньги за билет — нет. Некоторые пытаются получить компенсацию через суд, но в таких делах он, как правило, на стороне авиакомпании.

Первое предупреждение

Перед тем, как применить физическую силу к буйному пассажиру, стюардессы делают ему первое предупреждение о том, что если он не перестанет буянить, его свободу на борту ограничат. Дело в том, что такой пассажир угрожает безопасности перелета и пассажиров, но стюардессы по регламенту обязаны его предупредить о том, что к нему могут применить физическую силу. В таком случае у пассажира есть шанс исправиться/

Применение физической силы

Стюардессы могут применить физическую силу к пассажиру, а именно связать его. Как правило, для этого используют ремни из мягких тканей, ремни или галстуки. Таким образом, пассажир становится обездвиженным и не может помешать безопасному полету самолета. Связывают пассажира также в том случае, если он пытается проникнуть в кабину пилота. На борту есть специальные средства, с помощью которых пассажиров связывают. Если их нет, бортпроводники могут воспользоваться другими способами, например, закрыть буйного пассажира в туалете.

Экстренная посадка самолета