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1 час назад

Стюардесса сделала фото в чулках в кабине пилота и покорила поклонников

Рамблер

Стюардесса сделала откровенный снимок в кабине пилота и впечатлила пользователей соцсетей.

Стюардесса сделала фото в чулках и покорила фанатов
Фото: unsplashunsplash

На кадре бортпроводница в кружевных чулках сидит в кресле пилота, подняв одну ногу на панель управления. Образ девушки дополняют белая рубашка и туфли на высоком каблуке.

Соцсети

Подписчиков восхитил образ стюардессы, о чем они рассказали в комментариях:

«Какие красивые ножки»,

«Я бы полетел с вами куда угодно»,

«Какая вы невероятно красивая»,

«Потрясающе»,

«Вы так горячи».

Ранее "Рамблер" рассказывал, без чего стюардессу не пустят на борт.

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