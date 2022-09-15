Стюардесса сделала фото в чулках и покорила фанатов

Стюардесса сделала откровенный снимок в кабине пилота и впечатлила пользователей соцсетей.

На кадре бортпроводница в кружевных чулках сидит в кресле пилота, подняв одну ногу на панель управления. Образ девушки дополняют белая рубашка и туфли на высоком каблуке.