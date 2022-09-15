Стюардесса сделала фото в чулках и покорила фанатов

Стюардесса сделала откровенный снимок в кабине пилота и впечатлила пользователей соцсетей.
На кадре бортпроводница в кружевных чулках сидит в кресле пилота, подняв одну ногу на панель управления. Образ девушки дополняют белая рубашка и туфли на высоком каблуке.
Подписчиков восхитил образ стюардессы, о чем они рассказали в комментариях:
«Какие красивые ножки»,
«Я бы полетел с вами куда угодно»,
«Какая вы невероятно красивая»,
«Потрясающе»,
«Вы так горячи».
Ранее "Рамблер" рассказывал, без чего стюардессу не пустят на борт.