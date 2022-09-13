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1 час назад

Без чего стюардессу не пустят на борт: видео

Мария Каткова

В профессии стюардессы есть много ограничений и обязанностей, которые нужно соблюдать для безопасности полета и имиджа авиакомпании. Так, даже если бортпроводник приехал на работу вовремя и совершил все подготовительные действия, одна маленькая деталь может помешать тому, что он попадет на свой рейс.

Именно поэтому стюардессы заранее собираются на работу и носят с собой небольшие чемоданчики, где заготовлен набор на каждый полет. Стюардесса Виктория (@vichok05) показала в своем TikTok вещи, без которых бортпроводника не пустят в самолет и не допустят к полету. Все это нужно, чтобы пройти к самолету на каждом этапе проверки. Об этих вещах смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что запрещено делать в полете стюардессам.

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