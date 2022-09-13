Что запрещено делать в полете стюардессам

В профессии бортпроводника есть много плюсов, но мало кто знает, что для них помимо обязанностей существует и ряд запретов. Например, бортпроводники не могут наливать алкоголь всем подряд, а также они не могут общаться между собой на личные темы. Об этих и других запретах бортпроводников в полете — в материале “Рамблера”.

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Общаться на личные темы и обсуждать пассажиров

Стюардессам запрещено общаться на личные темы на работе. Если вы обратили внимание, они вообще стараются не разговаривать при пассажирах, а лишь перебрасываются короткими рабочими фразами. Однако даже в тот момент, когда они уходят в комнату стюардесс за ширмой, им нужно ограничивать разговоры. Так, нельзя обсуждать личную жизнь, семейные проблемы, авиакомпанию и руководство. Запрещено обсуждать пассажиров, и для этого у них есть кодовые фразы.

Наливать тем, кто уже выпил

Если пассажир уже изрядно выпил, и это заметно по его поведению, то стюардесса не может налить ему спиртное. Дело в том, что по регламенту им действительно нельзя наливать алкоголь, если человек выглядит неадекватно. И не помогут тут даже деньги. Это сделано для того, чтобы на борту не появился нетрезвый дебошир, который доставит много проблем не только экипажу, но и другим пассажирам.

Рекламировать свои услуги

Стюардесса может работать не только по профессии. Некоторые из них имеют профессиональные блоги, а также подкладывают “почву” на пенсию, которая начинается довольно рано. В связи с этим у них может быть небольшой бизнес. Однако использовать свою профессию для рекламы запрещено. Стюардесса не может попросить добавиться к ней в друзья в социальных сетях или подписаться на ее канал, это запрещено во всех авиакомпаниях.

Продавать что-либо