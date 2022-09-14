В популярных отелях Турции закончились места

Во многих популярных отелях Турции наблюдается высокая загрузка, места закончились вплоть до середины октября. Об этом сообщает портал TourDom.

Как отмечают турагенты, практически все популярные гостиницы Турции "встали на стоп" и стали недоступны для бронирования на ближайшие даты. Так, в пятизвездочном комплексе LIU Resort в Сиде все места распроданы вплоть до 10 октября.

Кроме этого, на полтора месяца недоступны такие крупные пятизвездочные отели, как Voyage Sorgun в Сиде, Litore Resort Hotel and Spa и Rubi Platinum Spa Resort & Suites, Delphin Diva Premiere.