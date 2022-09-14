У туристов Турции рекордно выросли расходы на проживание

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что суточный расход на проживание одного туриста в Турции в этом году может достичь рекордных 84 долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Чиновник также отметил, что целью является довести этот показатель до 93 долларов. В начале туристического сезона была поставлена задача принять 42 миллиона отдыхающих и довести доходы страны от индустрии гостеприимства до 35 миллиардов долларов.
Мехмет Нури Эрсой рассказал о статистике в Анталье:
"В прошлом году Анталья приняла девять миллионов туристов. Считаю, что к концу текущего года эта цифра будет варьироваться от 12 до 13 миллионов гостей. Мы видим, что сезон становится длиннее. Скорее всего, сейчас он продлится не до октября, а до конца ноября".