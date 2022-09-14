У туристов Турции рекордно выросли расходы на проживание

"В прошлом году Анталья приняла девять миллионов туристов. Считаю, что к концу текущего года эта цифра будет варьироваться от 12 до 13 миллионов гостей. Мы видим, что сезон становится длиннее. Скорее всего, сейчас он продлится не до октября, а до конца ноября".