Эксперт призвал увеличить число рейсов в три страны

Уманский отметил, что на данный момент России катастрофически не хватает международных перевозок. Он отметил, что нужно повышать количество рейсов, как минимум, в Турцию. Эта страна наиболее популярна у россиян, а также там продолжается сезон. Кроме того, Турция остается популярной страной для транзита.