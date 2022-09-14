Эксперт призвал увеличить число рейсов в три страны

Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии (РСТ), призвал увеличить количество рейсов в популярные у россиян страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Уманский отметил, что на данный момент России катастрофически не хватает международных перевозок. Он отметил, что нужно повышать количество рейсов, как минимум, в Турцию. Эта страна наиболее популярна у россиян, а также там продолжается сезон. Кроме того, Турция остается популярной страной для транзита.
Также он предложил увеличить количество рейсов в Египет, ОАЭ и другие страны, которые россияне выбирают для зимнего отдыха: Индонезию, Кубу, Таиланд, Вьетнам и Доминикану. По его мнению, это позволит существенно снизить цены на билеты.
Ранее сообщалось, что названы страны, куда россияне поедут зимой.