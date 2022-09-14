Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
4 часа назад

В АТОР назвали Турцию, Египет и ОАЭ самыми популярными направлениями зимы

Мария Каткова

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали направления, которые будут популярны у россиян зимой. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Названы страны, куда россияне поедут зимой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, заявила, что три страны будут лидировать у россиян зимой. Речь идет о Египте, Турции и ОАЭ.

Она также добавила, что прямое сообщение с Таиландом и Вьетнамом может помочь в снижении цен на другие направления. Ломидзе уверена, что зимний сезон в этом году по показателям превзойдет предыдущий.

По России, как предполагает Ломидзе, россияне будут ездить в Санкт-Петербург, Краснодарский край и на горнолыжные курорты.

Ранее сообщалось, что турагент раскрыла способы обмана туристов в Турции.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители