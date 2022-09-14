Названы страны, куда россияне поедут зимой

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали направления, которые будут популярны у россиян зимой. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, заявила, что три страны будут лидировать у россиян зимой. Речь идет о Египте, Турции и ОАЭ.

Она также добавила, что прямое сообщение с Таиландом и Вьетнамом может помочь в снижении цен на другие направления. Ломидзе уверена, что зимний сезон в этом году по показателям превзойдет предыдущий.

По России, как предполагает Ломидзе, россияне будут ездить в Санкт-Петербург, Краснодарский край и на горнолыжные курорты.