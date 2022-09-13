Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
2 часа назад

Туроператоры рассказали, где чаще всего отдыхали россияне летом

Мира Маркина

Туроператоры назвали страны, в которых россияне больше всего отдыхали минувшим летом. Об этом сообщает АТОР.

Раскрыты страны, в которых россияне чаще всего отдыхали летом
Фото: unsplashunsplash

По данным экспертов, наибольшей популярностью среди российских туристов пользовались Греция, Испания, Италия и Франция:

"Лидер – Греция: здесь более низкие цены и, что более важно, лояльная визовая политика",

– подчеркнули специалисты.

Эксперты также отметили, что путешественники, решившие отдохнуть в ЕС, летели в страны с пересадками, выбирали дорогостоящие отели и в основном прибегали к услугам турагентств.

Вместе с тем по сравнению с летом 2019 года турпоток снизился на 90%.

"Наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд. Также был повышенный интерес к системе «все включено», так как туристы хотели оплатить услуги в России",

– заявили туроператоры.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что туроператоры прекратили оформлять россиянам шенген в несколько стран ЕС.

Новости путешествий,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители