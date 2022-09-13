Раскрыты страны, в которых россияне чаще всего отдыхали летом

Туроператоры назвали страны, в которых россияне больше всего отдыхали минувшим летом. Об этом сообщает АТОР.

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По данным экспертов, наибольшей популярностью среди российских туристов пользовались Греция, Испания, Италия и Франция:

"Лидер – Греция: здесь более низкие цены и, что более важно, лояльная визовая политика",

– подчеркнули специалисты.

Эксперты также отметили, что путешественники, решившие отдохнуть в ЕС, летели в страны с пересадками, выбирали дорогостоящие отели и в основном прибегали к услугам турагентств.

Вместе с тем по сравнению с летом 2019 года турпоток снизился на 90%.

"Наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд. Также был повышенный интерес к системе «все включено», так как туристы хотели оплатить услуги в России",

– заявили туроператоры.