Раскрыты страны, в которых россияне чаще всего отдыхали летом

Туроператоры назвали страны, в которых россияне больше всего отдыхали минувшим летом. Об этом сообщает АТОР.
По данным экспертов, наибольшей популярностью среди российских туристов пользовались Греция, Испания, Италия и Франция:
"Лидер – Греция: здесь более низкие цены и, что более важно, лояльная визовая политика",
– подчеркнули специалисты.
Эксперты также отметили, что путешественники, решившие отдохнуть в ЕС, летели в страны с пересадками, выбирали дорогостоящие отели и в основном прибегали к услугам турагентств.
Вместе с тем по сравнению с летом 2019 года турпоток снизился на 90%.
"Наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд. Также был повышенный интерес к системе «все включено», так как туристы хотели оплатить услуги в России",
– заявили туроператоры.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что туроператоры прекратили оформлять россиянам шенген в несколько стран ЕС.