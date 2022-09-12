Туроператоры прекратили оформлять россиянам шенген в несколько стран ЕС

После отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза российские туроператоры перестали оформлять шенгенские визы в ряд стран. Теперь компании только консультируют по этим вопросам.

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Так, соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом с 12 сентября не действует. Процесс получения визы в страны ЕС теперь стал дольше, дороже и сложнее.

Туроператоры уже перестали брать на себя оформление шенгенских виз в некоторые страны.

"На данный момент только Финляндия объявила, что необходимо личное присутствие заявителя, таким образом помощь туроператора менее значима, чем до этого объявления. Больше ни одна страна шенгена на данный момент ничего такого не объявляла.", — цитируют РИА Новости глава Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

Однако туроператор "Интурист" объясняет, что личное присутствие заявителя при подаче на шенгенскую визу пока требует только Греция.

"Раньше туристы могли обратиться к аккредитованному в визовом центре той или иной страны ЕС туроператору, принести все документы и оплатить путевку. По итогу они получали готовый тур и паспорта с проставленными визами. Сейчас же визовые центры в большинстве своем не принимают документы от туроператоров, в их числе Греция и Финляндия", — объяснили в "Интуристе".

Теперь компания уточняет у туристов, есть ли у них запись в визовый центр или уже действующая шенгенская виза. Если нет, то туроператор может аннулировать заявку, потому как виза может не быть готовой к нужному сроку.

При этом специалисты отметили, что заявки на отдых в Европе все еще есть, только теперь их не десятки тысяч, а гораздо меньше.