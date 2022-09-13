Стюардессы назвали вещи, которые нужно брать на борт

Сара МакВильямс-Гуэрра, проработавшая бортпроводником семь лет, заявила, что самая незаменимая вещь – складная бутылка для воды. В зоне вылета в нее можно налить воду и сэкономить на напитках в кафе. Ее коллега рекомендовала запастись дезинфицирующими салфетками, чтобы протирать подлокотники и спинки кресел. По словам девушки, на этих поверхностях огромное количество микробов.