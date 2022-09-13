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1 час назад

Стюардессы посоветовали обязательно брать бутылку воды в самолет

Мира Маркина

Стюардессы раскрыли список вещей, которые обязательно нужно брать в самолет, чтобы сделать длительный перелет комфортнее. Рекомендации озвучил портал Thrillist.

Стюардессы назвали вещи, которые нужно брать на борт
Фото: unsplashunsplash

Сара МакВильямс-Гуэрра, проработавшая бортпроводником семь лет, заявила, что самая незаменимая вещь – складная бутылка для воды. В зоне вылета в нее можно налить воду и сэкономить на напитках в кафе. Ее коллега рекомендовала запастись дезинфицирующими салфетками, чтобы протирать подлокотники и спинки кресел. По словам девушки, на этих поверхностях огромное количество микробов.

Кроме того, профессионалы посоветовали брать с собой зонт и шариковую ручку.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне высказались о внешности стюардесс.

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