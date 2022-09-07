Россияне высказались о внешности стюардесс

Россияне рассказали, какими бы они хотели видеть стюардесс. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "ПРО Бренд".

Так, выяснилось, что 40% опрошенных высказались против цветных волос у стюардесс. 23% заявили, что им неприятно видеть татуировки у членов экипажа. 11% отметили, что им не нравится видеть бороду у бортпроводников.

28 процентов заявили о том, что выступают против нововведений авиакомпаний, которые разрешают стюардессам носить яркие цвета волос, длинные ногти и яркий макияж. Как утверждают эксперты, о том, как прижились новые правила, можно будет судить через полгода.