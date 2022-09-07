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1 час назад

Россияне высказались о внешности стюардесс

Мария Каткова

Россияне рассказали, какими бы они хотели видеть стюардесс. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "ПРО Бренд".

Так, выяснилось, что 40% опрошенных высказались против цветных волос у стюардесс. 23% заявили, что им неприятно видеть татуировки у членов экипажа. 11% отметили, что им не нравится видеть бороду у бортпроводников.

28 процентов заявили о том, что выступают против нововведений авиакомпаний, которые разрешают стюардессам носить яркие цвета волос, длинные ногти и яркий макияж. Как утверждают эксперты, о том, как прижились новые правила, можно будет судить через полгода.

Ранее сообщалось, что стюардесса объяснила важность поднятия столиков при посадке.

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