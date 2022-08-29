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52 минуты назад

Стюардесса объяснила важность поднятия столиков при посадке

Мария Иглина

Американская стюардесса Сьерра Мист рассказала, почему члены экипажа просят пассажиров поднимать столики при посадке. Подробностями бортпроводница поделилась в видео для TikTok. На ролик обратили внимание Daily Star.

Стюардесса объяснила важность поднятия столиков при посадке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам стюардессы поднимать столик необходимо из соображений безопасности. Дело в том, что в случае возникновения аварийной ситуации находящимся в салоне людям необходимо быстро эвакуироваться, поскольку "самолет сгорает всего за 60-90 секунд". А поднятый столик может помешать поспешно покинуть лайнер.

Пользователи социальной сети отметили, что никогда ранее не задумывались о том, что эта деталь может им однажды спасти жизнь.

Ранее пилоты подрались в полете и были отстранены от работы.

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