Стюардесса объяснила важность поднятия столиков при посадке

Американская стюардесса Сьерра Мист рассказала, почему члены экипажа просят пассажиров поднимать столики при посадке. Подробностями бортпроводница поделилась в видео для TikTok. На ролик обратили внимание Daily Star.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Так, по словам стюардессы поднимать столик необходимо из соображений безопасности. Дело в том, что в случае возникновения аварийной ситуации находящимся в салоне людям необходимо быстро эвакуироваться, поскольку "самолет сгорает всего за 60-90 секунд". А поднятый столик может помешать поспешно покинуть лайнер.

Пользователи социальной сети отметили, что никогда ранее не задумывались о том, что эта деталь может им однажды спасти жизнь.