Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

"Граждан РФ прессуют": россияне рассказали, почему не хотят ехать в Японию

Анна Шутова

Российские туристы назвали причины, по которым не поедут путешествовать по Японии. Соответствующие комментарии появились в Telegram-канале "Крыша ТурДома".

"Граждан РФ прессуют": россияне рассказали, почему не хотят в Японию
Фото: unsplash.comunsplash.com

Россияне написали свое мнение о поездках в страну под постом о том, что правительство Японии может отменить лимит на количество въезжающих. На данный момент он составляет 50 тысяч человек в сутки. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что многие туристы хотели бы попасть в Японию ближайшей осенью и зимой. Российские пользователи высказали свое мнение на этот счет.

«Хотим, но слишком дорого. Раньше был прямой рейс в Токио, сейчас с тремя-четырьмя пересадками и билеты по 200–300 тыс.», «Граждан РФ, по слухам, достаточно часто "прессуют" на вылете из Японии по части предметов роскоши и наличных средств», - написали они.

Ранее стало известно, что в Европе туриста оштрафовали за перекус мороженным.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители