"Граждан РФ прессуют": россияне рассказали, почему не хотят в Японию

Российские туристы назвали причины, по которым не поедут путешествовать по Японии. Соответствующие комментарии появились в Telegram-канале "Крыша ТурДома".
Россияне написали свое мнение о поездках в страну под постом о том, что правительство Японии может отменить лимит на количество въезжающих. На данный момент он составляет 50 тысяч человек в сутки. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что многие туристы хотели бы попасть в Японию ближайшей осенью и зимой. Российские пользователи высказали свое мнение на этот счет.
«Хотим, но слишком дорого. Раньше был прямой рейс в Токио, сейчас с тремя-четырьмя пересадками и билеты по 200–300 тыс.», «Граждан РФ, по слухам, достаточно часто "прессуют" на вылете из Японии по части предметов роскоши и наличных средств», - написали они.
Ранее стало известно, что в Европе туриста оштрафовали за перекус мороженным.