"Граждан РФ прессуют": россияне рассказали, почему не хотят в Японию

Россияне написали свое мнение о поездках в страну под постом о том, что правительство Японии может отменить лимит на количество въезжающих. На данный момент он составляет 50 тысяч человек в сутки. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что многие туристы хотели бы попасть в Японию ближайшей осенью и зимой. Российские пользователи высказали свое мнение на этот счет.