В Европе туриста оштрафовали за перекус мороженным

Полиция Рима наложила штраф в размере 450 евро на 55-летнего путешественника из США за поедание мороженного на ступенька[ фонтана (Fontana dei Catecumeni). Было около часа ночи, когда местная полиция увидела мужчину с поличным. Он ел холодный десерт и пил пиво у фонтана.

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Инцидент произошел у фонтана, который находится почти в 15 минутах ходьбы от очень популярного фонтана Треви. Фонтан был построен примерно с 1580-х годах.

Чтобы убедиться, что город защищен и поддерживает «экологический порядок», римское правительство установило несколько правил и положений. Так, еще до того, как мир поразила пандемия, Рим ввел огромный штраф для тех, кто сидит, ест или пьет на знаменитой Испанской лестнице и у других достопримечательностей.