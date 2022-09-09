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3 часа назад

Доминикана планирует запустить дополнительные рейсы для россиян

Мира Маркина

Власти Доминиканы планируют запустить дополнительные стыковочные рейсы, чтобы россияне смогли отдохнуть в республике. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол республики Ханс Данненберг.

В рамках Восточного экономического форума Данненбург заявил, что из-за закрытия европейского воздушного пространства для самолетов РФ россиянам стало сложнее добраться до Доминиканы.

Еще в феврале между странами были прямые рейсы, но теперь перелет возможен только с пересадкой. Поэтому власти республики делают все возможное, чтобы россияне могли прилететь в Доминикану со стыковкой в доступных странах:

"Будут осуществляться новые перелеты на Кубу и в Венесуэлу. Мы работаем над тем, чтобы они стыковались с рейсами в Доминиканскую республику. Также имеются перевозки из Алма-Аты через Милан. Мы рассматриваем возможность открытия авиасообщения из кавказского региона, из Еревана, а также Грузии",

– заявил посол.

Данненбург также добавил, что цены на перелеты могут вырасти, однако власти Доминиканы рассчитывают, что это не помешает россиянам путешествовать:

"Конечно, такого количества билетов, как раньше, не будет, и цены станут немного выше, но мы бы хотели, чтобы поток российских туристов в нашу страну продолжался, а также приходили инвесторы".

Ранее "Рамблер" рассказывал о стоимости тура на Кубу после запуска прямых рейсов.

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