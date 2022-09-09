Власти Доминиканы планируют запустить дополнительные стыковочные рейсы, чтобы россияне смогли отдохнуть в республике. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол республики Ханс Данненберг.
В рамках Восточного экономического форума Данненбург заявил, что из-за закрытия европейского воздушного пространства для самолетов РФ россиянам стало сложнее добраться до Доминиканы.
Еще в феврале между странами были прямые рейсы, но теперь перелет возможен только с пересадкой. Поэтому власти республики делают все возможное, чтобы россияне могли прилететь в Доминикану со стыковкой в доступных странах:
"Будут осуществляться новые перелеты на Кубу и в Венесуэлу. Мы работаем над тем, чтобы они стыковались с рейсами в Доминиканскую республику. Также имеются перевозки из Алма-Аты через Милан. Мы рассматриваем возможность открытия авиасообщения из кавказского региона, из Еревана, а также Грузии",
– заявил посол.
Данненбург также добавил, что цены на перелеты могут вырасти, однако власти Доминиканы рассчитывают, что это не помешает россиянам путешествовать:
"Конечно, такого количества билетов, как раньше, не будет, и цены станут немного выше, но мы бы хотели, чтобы поток российских туристов в нашу страну продолжался, а также приходили инвесторы".
Ранее "Рамблер" рассказывал о стоимости тура на Кубу после запуска прямых рейсов.