"Будут осуществляться новые перелеты на Кубу и в Венесуэлу. Мы работаем над тем, чтобы они стыковались с рейсами в Доминиканскую республику. Также имеются перевозки из Алма-Аты через Милан. Мы рассматриваем возможность открытия авиасообщения из кавказского региона, из Еревана, а также Грузии",