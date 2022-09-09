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3 часа назад

В Финляндии рассказали, какие категории россиян смогут посещать ЕС

Мира Маркина

Еврокомиссар Ильва Йоханссон назвала три категории россиян, которые смогут посещать ЕС. Об этом сообщает финская телекомпания Yle.

По словам Йоханссон, в скором времени въезд в Евросоюз будет доступен только российским журналистам, по гуманитарным причинам и по семейным обстоятельствам. Йоханссон подчеркнула, что быть туристом в ЕС не фундаментальное право, а привилегия:

"И эту привилегию мы больше не хотим давать россиянам".

Еврокомиссар отметила, что новые правила вступят в силу 19 сентября.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам не гарантируют въезд в ЕС даже при наличии шенгена.

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