По словам Йоханссон, в скором времени въезд в Евросоюз будет доступен только российским журналистам, по гуманитарным причинам и по семейным обстоятельствам. Йоханссон подчеркнула, что быть туристом в ЕС не фундаментальное право, а привилегия: