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13 часов назад

Туристка симулировала перелом, чтобы попасть на рейс без очереди

Диана Товсепова

Британская туристка сделала вид, что у нее сломана нога, чтобы избежать очередей в аэропорту.

Туристка симулировала перелом, чтобы попасть на рейс без очереди
Фото: PxherePxhere

32-летняя Шарлотт Риз летела на Майорку со своим женихом Полом Брауном из аэропорта Манчестера. Позже она рассказала, как миновала очереди в аэропорту, симулируя сломанную ногу

Так она специально заранее надела на ногу специальный ортопедический тутор.

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"Я просто не могла вынести мысли о том, что придется стоять в очередях. Я была очень удивлена, что это сработало...

Мне было жаль других людей, ожидающих. Но если бы они были умнее, то то тоже прошли бы без очереди", — рассказала девушка.

Она сумела пройти контроль безопасности в аэропорту за пять минут от начала до конца, потому что сотрудники аэропорта проявили ей особое внимание из-за "травмы".

Пара быстро добралась до выхода к борту, затем Шарлотт сняла ботинок и оставила его у мусорного ведра в женском туалете.

Ранее мы писали о четырех хитростях, которые знают только опытные туристы.

Новости путешествий,Пол Браун,
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