Туристка симулировала перелом, чтобы попасть на рейс без очереди

Британская туристка сделала вид, что у нее сломана нога, чтобы избежать очередей в аэропорту.

Фото: Pxhere Pxhere

32-летняя Шарлотт Риз летела на Майорку со своим женихом Полом Брауном из аэропорта Манчестера. Позже она рассказала, как миновала очереди в аэропорту, симулируя сломанную ногу

Так она специально заранее надела на ногу специальный ортопедический тутор.

Соцсети

"Я просто не могла вынести мысли о том, что придется стоять в очередях. Я была очень удивлена, что это сработало...

Мне было жаль других людей, ожидающих. Но если бы они были умнее, то то тоже прошли бы без очереди", — рассказала девушка.

Она сумела пройти контроль безопасности в аэропорту за пять минут от начала до конца, потому что сотрудники аэропорта проявили ей особое внимание из-за "травмы".

Пара быстро добралась до выхода к борту, затем Шарлотт сняла ботинок и оставила его у мусорного ведра в женском туалете.