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15 часов назад

4 хитрости идеального полета, о которых знают только опытные туристы

Мира Маркина

Существует множество лайфхаков, которые помогут даже самый долгий и утомительный перелет сделать комфортным. Однако лишь небольшой процент путешественников знает об этих хитростях. Подробнее о самых эффективных из них – в материале "Рамблера".

4 хитрости, о которых знают только опытные туристы
Фото: unsplashunsplash

Не оставляйте старые бирки на багаже

Если на чемодане будет старая бирка, его могут отправить по старому адресу или отложить до выяснения обстоятельств. В лучшем случае, ваш чемодан придет в пункт назначения с задержкой. В худшем, потеряется.

Зайдите в самолет последним

Если самолет не заполнен полностью, зайдя в самолет последним, вы сможете выбрать лучшее место из оставшихся свободными. Даже если ни одно место не приглянется, у вас будет возможность сесть на свое.

Положите вещи в наволочку

Специальная подушка для путешествий лишь будет занимать место в ручной клади. Прибегните к лайфхаку: возьмите обычную наволочку и наполните ее мягкими вещами. Так вы сможете провезти больше вещей, и при этом у вас будет подушка для комфортного сна.

Покупая два места, выбирайте места у окна и прохода

В этом нет ничего странного. Если все места платные, мало кто захочет покупать место между двумя незнакомцами. Скорее всего место между вами и попутчиком будет пустовать, и у вас будет больше пространства. Если же третий пассажир все же появится, он с радостью обменяет свое место на место в проходе или у окна.

Лайфхаки,
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