4 хитрости, о которых знают только опытные туристы

Существует множество лайфхаков, которые помогут даже самый долгий и утомительный перелет сделать комфортным. Однако лишь небольшой процент путешественников знает об этих хитростях. Подробнее о самых эффективных из них – в материале "Рамблера".

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Не оставляйте старые бирки на багаже

Если на чемодане будет старая бирка, его могут отправить по старому адресу или отложить до выяснения обстоятельств. В лучшем случае, ваш чемодан придет в пункт назначения с задержкой. В худшем, потеряется.

Зайдите в самолет последним

Если самолет не заполнен полностью, зайдя в самолет последним, вы сможете выбрать лучшее место из оставшихся свободными. Даже если ни одно место не приглянется, у вас будет возможность сесть на свое.

Положите вещи в наволочку

Специальная подушка для путешествий лишь будет занимать место в ручной клади. Прибегните к лайфхаку: возьмите обычную наволочку и наполните ее мягкими вещами. Так вы сможете провезти больше вещей, и при этом у вас будет подушка для комфортного сна.

Покупая два места, выбирайте места у окна и прохода