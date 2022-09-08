Эксперты считают, что в сентябре количество туристов, отправляющихся в отпуск заметно снижается. Цены на авиабилеты и отели становятся ниже. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали направления, где можно отдохнуть россиянам в сентябре, потратив на двоих менее 100 тысяч рублей.

Эксперты проанализировали предложения компании «1001 Тур» и составили рейтинг минимальных цен на десятидневные туры в сентябре. Так, учитывались туры с перелетом 12-18 сентября на двоих с питанием ( не ниже завтраков).

Оказалось, что дешевле ста тысяч рублей обойдется только Абхазия, Сочи и Турция (Анталья). Десятидневный тур на этих курортах обойдется минимум в 41,5, 54,1 и 98,9 тысячи рублей соответственно. При этом Турция предлагает отдых по системе "все включено".

Немного дороже выйдет отдых в ОАЭ. Там придется потратить 135,1 тысяч рублей. Интересно, что Египет и Сейшелы стоят практически одинаково — 151,5 и 156,9 тысячи рублей соответственно. .