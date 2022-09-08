Сочи и Крым стали последними в рейтинге лучших мест для туристов

Сервис SuperJob подготовил исследование, основанное на опросе 2,4 тыс. человек, посещавших в течение последнего года российские курорты. Об этом сообщает РБК.

Россияне оценили основные российские курорты по четырем критериям: соотношению цен и качества услуг, инфраструктуре и сервису, чистоте и отношению к природе и тому, как относятся к туристам местные жители.

Интересно, что лидирует в рейтинге Калининградская область (16,5 балла из 20). В этом направлении туристам нравится инфраструктура, отношение местных жителей к туристам и чистота в общественных местах. С небольшим отставанием, всего на пол балла, идет Дагестан. Кавказскую республику высоко оценили из-за гостеприимства местных жителей и адекватного соотношения цены и качества услуг.

Следующие места в рейтинге распределились так:

Золотое кольцо (15,9 балла)

Ставропольский край (15,8 балла)

Алтай (15,2 балла)

Камчатка (14,5 балла)

Крым (14,5 балла)

Краснодарский край (14,4 балла)

Так, последние места в рейтинге лучших курортов России заняли популярные морские направления, Крым и Краснодарский край. Они получили минимальные оценки за чистоту общественных мест и отношение к природе.

Также туристам не нравится как в Крыму и на Кубани к туристам относятся местные жители. Эксперты сервиса SuperJob объясняют такие результаты тем, что туристы изначально слишком многого ждут от популярных направлений.