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1 час назад

Сочи и Крым стали последними в рейтинге лучших мест для туристов

Диана Товсепова

Сервис SuperJob подготовил исследование, основанное на опросе 2,4 тыс. человек, посещавших в течение последнего года российские курорты. Об этом сообщает РБК.

Россияне оценили основные российские курорты по четырем критериям: соотношению цен и качества услуг, инфраструктуре и сервису, чистоте и отношению к природе и тому, как относятся к туристам местные жители.

Интересно, что лидирует в рейтинге Калининградская область (16,5 балла из 20). В этом направлении туристам нравится инфраструктура, отношение местных жителей к туристам и чистота в общественных местах. С небольшим отставанием, всего на пол балла, идет Дагестан. Кавказскую республику высоко оценили из-за гостеприимства местных жителей и адекватного соотношения цены и качества услуг.

Следующие места в рейтинге распределились так:

  • Золотое кольцо (15,9 балла)
  • Ставропольский край (15,8 балла)
  • Алтай (15,2 балла)
  • Камчатка (14,5 балла)
  • Крым (14,5 балла)
  • Краснодарский край (14,4 балла)

Так, последние места в рейтинге лучших курортов России заняли популярные морские направления, Крым и Краснодарский край. Они получили минимальные оценки за чистоту общественных мест и отношение к природе.

Также туристам не нравится как в Крыму и на Кубани к туристам относятся местные жители. Эксперты сервиса SuperJob объясняют такие результаты тем, что туристы изначально слишком многого ждут от популярных направлений.

Ранее мы писали об удивительных местах планеты, по мнению триста, повидавшего весь мир.

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