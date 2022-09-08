Сочи и Крым стали последними в рейтинге лучших мест для туристов

Сервис SuperJob подготовил исследование, основанное на опросе 2,4 тыс. человек, посещавших в течение последнего года российские курорты. Об этом сообщает РБК.
Россияне оценили основные российские курорты по четырем критериям: соотношению цен и качества услуг, инфраструктуре и сервису, чистоте и отношению к природе и тому, как относятся к туристам местные жители.
Интересно, что лидирует в рейтинге Калининградская область (16,5 балла из 20). В этом направлении туристам нравится инфраструктура, отношение местных жителей к туристам и чистота в общественных местах. С небольшим отставанием, всего на пол балла, идет Дагестан. Кавказскую республику высоко оценили из-за гостеприимства местных жителей и адекватного соотношения цены и качества услуг.
Следующие места в рейтинге распределились так:
Так, последние места в рейтинге лучших курортов России заняли популярные морские направления, Крым и Краснодарский край. Они получили минимальные оценки за чистоту общественных мест и отношение к природе.
Также туристам не нравится как в Крыму и на Кубани к туристам относятся местные жители. Эксперты сервиса SuperJob объясняют такие результаты тем, что туристы изначально слишком многого ждут от популярных направлений.
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