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3 часа назад

Турист, побывавший во всем мире, рассказал о странах, которые удивляют больше всего

Диана Товсепова

Датский путешественник Хенрик Йеппесен до 30 лет побывал во всех странах мира и успел сделать свои выводы. Так, он назвал лучшие и худшие места планеты, согласно его наблюдениям.

34-летний датчанин провел 3000 дней в путешествии, посетив все 193 страны, официально признанные ООН в мире, а также множество спорных территорий и крошечных островов.

По его словам, африканская Руанда в представлении многих является опасной и нищей страной, где ничего не работает.

«Но здесь все очень хорошо организовано. Здесь очень безопасно и чисто. Здесь прекрасные люди и потрясающие пейзажи. Она известна как земля тысячи холмов, и это фантастическое туристическое направление», — пояснил турист.

На втором месте в его списке самых приятных сюрпризов находится Нигерия, которая «намного превзошла его ожидания».

«Вы слышите так много негатива об этой стране, но я был в Лагосе, и это было потрясающе», — сказал Хенрик.

Говоря о странах, которые, как он и ожидал, оказались блестящими, Хенрик хвалит Новую Зеландию и Эстонию.

Опытный путешественник говорит, что австралийская страна «потрясающая» и предлагает отличную еду, в то время как в Эстонии было много старого северно-европейского очарования.

Ранее мы писали о том, что на Мальдивах появились варианты более бюджетного отдыха.

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