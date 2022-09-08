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4 часа назад

Россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть на Мальдивах

Диана Товсепова

Мальдивы принято называть курортом богачей, но эксперт туротрасли выяснили, что райские острова предлагают и бюджетный отдых.

Так, о способе бюджетно отдохнуть на Мальдивах россиянам рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом сообщается на сайте организации.

Мальдивы, долгие годы считавшиеся люксовым курортом, в последние годы стали доступнее для туристов с бюджетом поскромнее потому, что правила ведения туристической деятельности на островах стали мягче.

Поэтому, как объяснили эксперты, полноценные туристические объекты стали появляться не только на необитаемых островах.

Так например, на локальных Мальдивских островах, где живут местные, появились гостиницы и гостевые дома. В них она ночь будет стоить от 30 долларов (1,8 тысячи рублей).

Однако перелет на острова все еще будет недешевым удовольствием.

Ранее мы писали о том, какие страны стабильно выдают россиянам визы.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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