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2 часа назад

Эксперт Радченко рассказал, как сэкономить на авиабилетах на Новый Год

Диана Товсепова

Эксперт туротрасли и основатель AirAdvisor Антон Радченко рассказал британскому изданию The Sun, как сэкономить на новогодних авиабилетах.

По его словам, билеты на Новый год выгоднее бронировать в сентябре. Так, в это время вы не только увидите снижение цен на авиабилеты, но и найдете более дешевое жилье. Как правило, в сентябре гораздо меньше людей путешествуют, авиакомпании и гостиницы снижают цены, поэтому у вас больше шансов найти более дешевый отель и сэкономить еще больше денег на поездке.

Другой вариант — мониторить цены и перебронировать билеты, если появились предложения выгоднее. Многие авиакомпании отменили сборы за отмену и изменение рейса, поэтому, если вы заметили более дешевый рейс той же авиакомпании, лучше всего позвонить им напрямую, чтобы обсудить изменение рейса.

Если более дешевый рейс выполняется другой авиакомпанией, ознакомьтесь с политикой отмены текущей авиакомпании, прежде чем бронировать более дешевый вариант, чтобы убедиться, что вы можете получить возмещение.

Эксперт также советует бронировать авиабилеты за 3-5 месяцев до поездки, чтобы "поймать" места на нужном рейсе по самой выгодной цене.

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