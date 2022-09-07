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3 часа назад

Эксперт рассказал, что делать, если вас не заселяют в отель

Мария Каткова

Мария Чапиковская, юрист сети турагентств «Розовый слон», рассказала, что делать туристам, если их не хотят заселять в отель. Об этом сообщает "Турдом.ру".

Эксперт рассказала, что в первую очередь нужно связаться с туроператором или агентством, через которое вы бронировали тур в страну. Если связаться с ними или решить проблему через них не получилось, то необходимо фиксировать подтверждение всех своих действий.

Юрист отметила, что вам нужно запросить в отеле документ на отказ в заселении. Также можно зафиксировать момент отказа и выдачи справки на видео. Помимо этого, нужно сохранить чеки за оплату других услуг, например, отеля на замену и трансфера. Уже когда туристы вернутся из поездки, они смогут подать заявление на возмещение ущерба.

Ранее сообщалось, что туристка назвала главные ошибки начинающих путешественников.

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