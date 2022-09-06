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3 часа назад

Туристка назвала главные ошибки начинающих путешественников

Диана Товсепова

Туристы, не имеющие большого опыта поездок, нередко совершаю досадные ошибки, которые вполне могут испортить отдых. О главных промахах туристов-новичков рассказала вTikTok профессиональная путешественница Фиона.

Главной ошибкой путешественников Фиона назвала обмен денег прямо в аэропорту по прилету. Девушка рассказала, что в таких обменниках робычно наиболее невыгодный курс. Поэтому девушка порекомендовала снимать наличные деньги в банкоматах или пользоваться картой без комиссии для транзакций за рубежом.

Еще одна ошибка — пить воду из под крана за границей. Дело в том, что такая вода может привести к диарее. Тоже самое относится и к кубикам для льда.

Кроме того, Фиона посоветовала не расписывать каждый час вашего путешествия, потому что реальные обстоятельства всегда вносят свои коррективы и внезапная болезнь, например, может вмиг разрушить намеченный план.

Ранее мы писали о том, сколько для россиян будет стоить путевка на Кубу новыми прямыми рейсами.

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