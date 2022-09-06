Осенний этап программы туристического кешбэка не будет продлен

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что в этом году осенний этап программы туристического кешбэка продлевать не планируется. При этом он уточнил, что со следующего года изменения не исключены. Слова политика приводит РИА Новости.
"Мы пока идем в рамках запланированных средств, поэтому в этом году (продлевать — ред.) не планируем. В следующие года будем смотреть. Эта мера, которая поддержит спрос в межсезонье, но, например, в Красной Поляне нет понятия межсезонье, он круглогодичный курорт, даже летом там больше по финансовой эффективности загрузка",
— заявил Чернышенко, добавив, что благодаря этой популярной мере поддержки у некоторых туроператоров продажи повысились в несколько раз.
Ранее мы сообщали о том, что авиакомпании могут продавать фейковые билеты и туры.