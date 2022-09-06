Осенний этап программы туристического кешбэка не будет продлен

"Мы пока идем в рамках запланированных средств, поэтому в этом году (продлевать — ред.) не планируем. В следующие года будем смотреть. Эта мера, которая поддержит спрос в межсезонье, но, например, в Красной Поляне нет понятия межсезонье, он круглогодичный курорт, даже летом там больше по финансовой эффективности загрузка",