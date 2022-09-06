Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
6 часов назад

Осенний этап программы туристического кешбэка не будет продлен

Катерина Саломе

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что в этом году осенний этап программы туристического кешбэка продлевать не планируется. При этом он уточнил, что со следующего года изменения не исключены. Слова политика приводит РИА Новости.

Осенний этап программы туристического кешбэка не будет продлен
Фото: pixabay.compixabay.com

"Мы пока идем в рамках запланированных средств, поэтому в этом году (продлевать — ред.) не планируем. В следующие года будем смотреть. Эта мера, которая поддержит спрос в межсезонье, но, например, в Красной Поляне нет понятия межсезонье, он круглогодичный курорт, даже летом там больше по финансовой эффективности загрузка",

— заявил Чернышенко, добавив, что благодаря этой популярной мере поддержки у некоторых туроператоров продажи повысились в несколько раз.

Ранее мы сообщали о том, что авиакомпании могут продавать фейковые билеты и туры.

Новости путешествий,Дмитрий Чернышенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители