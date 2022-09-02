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34 минуты назад

АТОР: авиакомпании могут продавать фейковые билеты и туры

Мария Иглина

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что авиаперевозчики могут продавать билеты и путевки в закрытые или готовящиеся к закрытию для россиян страны. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

АТОР: авиакомпании могут продавать фейковые билеты и туры
Фото: РамблерРамблер

Ломидзе заявила, что подобные случаи уже происходили, когда авиакомпании предлагали билеты на направления, которые впоследствии закрывались для российских туристов:

"Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы. В 2021-м мы нашли горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика, хотя сам Таиланд из-за пандемии еще не знал, откроется он или нет".

Представитель АТОР рекомендует россиянам проверять информацию авиакомпаний о рейсах в другие государства на сайтах аэропортов, а также Росавиации, Минтранса, министерств транспорта и туризма страны прилета.

Ранее россиянам назвали цены на спонтанные туры в сентябре.

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