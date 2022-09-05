Стало известно, как доехать до Франции за 17 000 рублей

О том, как бюджетно добраться до Франции, рассказали эксперты портала TourDom.ru.

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Чтобы сэкономить на дороге, туристам предлагают отправиться в путешествие через Норвегию. Для начала необходимо добраться до Мурманска на самолете (стоимость одного билета около 6 000 рублей) или поезде (за билет придется заплатить от 3 900 рублей), а затем на автобусе продолжить путь в город Киркенес, находящийся в Норвегии. За четырехчасовой проезд необходимо заплатить 2 000 рублей.

Из Киркенеса следует держать путь уже в аэропорт Осло (стоимость билета от 3 000 рублей), а оттуда уже отправляться в Париж. За одно место в салоне самолета компании Air France придется заплатить 8 700 рублей.

В сумме путешествие во Францию через Норвегию обойдется российским путешественникам в сумму чуть более 17 000 рублей.