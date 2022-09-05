Эксперты портала TourDom назвали самое выгодное направление для отдыха в Карибском бассейне.

По данным специалистов, дешевле всего обойдется отдых на острове Маргарита в Венесуэле с перелетом рейсами российской авиакомпании Nordwind в партнерстве с Pegas Touristik. 12-дневный тур с проживанием в четырехзвездочном отеле Paradise Oasis и завтраками обойдется в 240 тысяч рублей.

Тур в Доминикану стоит на 13 тысяч дороже – 253 тысячи рублей. В сумму включено 12-дневное размещение в гостинице категории четыре звезды Whala! Bavaro в Пунта-Кане, питание по системе «все включено» и перелет из Москвы в Ла-Роману через Анталью. Полет осуществляет компания Turkish Airlines в партнерстве с аргентинским перевозчиком Latam.