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5 сентября

Эксперты назвали самое выгодное направление для отдыха на Карибах

Мира Маркина

Эксперты портала TourDom назвали самое выгодное направление для отдыха в Карибском бассейне.

По данным специалистов, дешевле всего обойдется отдых на острове Маргарита в Венесуэле с перелетом рейсами российской авиакомпании Nordwind в партнерстве с Pegas Touristik. 12-дневный тур с проживанием в четырехзвездочном отеле Paradise Oasis и завтраками обойдется в 240 тысяч рублей.

Тур в Доминикану стоит на 13 тысяч дороже – 253 тысячи рублей. В сумму включено 12-дневное размещение в гостинице категории четыре звезды Whala! Bavaro в Пунта-Кане, питание по системе «все включено» и перелет из Москвы в Ла-Роману через Анталью. Полет осуществляет компания Turkish Airlines в партнерстве с аргентинским перевозчиком Latam.

За отдых на кубинском курорте Варадеро в октябре придется заплатить 295 тысяч рублей – столько стоит двухнедельное размещение в отеле all inclusive вместе с перелетами.

Ранее "Рамблер" рассказывал, куда отправиться на отдых в сентябре.

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