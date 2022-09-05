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5 сентября

Авиаконструктор назвал самое безопасное место в самолете

Мира Маркина

Авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка в беседе с радио Sputnik назвал самые безопасные места в самолете в случае ЧП.

По словам эксперта, шансы остаться невредимыми повышаются для пассажиров, занимающих места, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам. Таким образом, Прядка рекомендовал отдавать предпочтение местам, расположенным в хвостовой части самолета.

"То есть простое правило: чем ближе к хвостовой части самолета, тем выше вероятность, что пассажиры останутся невредимы в случае катастрофы",

– отметил специалист.

Инженер также добавил, что самой безопасной для перелетов является хвостовая часть с узким фюзеляжем. При ЧП разрушение конструкции широкофюзеляжных бортов происходит быстрее:

"Там диаметр фюзеляжа больше и разрушение конструкции может наступить гораздо быстрее, поэтому вероятность выживания в таком самолете в случае катастрофы снижается".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты самые безопасные места для хранения ценных вещей в отеле.

Новости путешествий,Видео,Виктор Прядка,
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