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1 час назад

Раскрыты самые безопасные места для хранения ценных вещей в отеле

Катерина Саломе

Для хранения ценных вещей подойдет пустая бутылка из-под шампуня. Об этом заявил директор платформы бронирования eBooking.com Тони Раурих, сообщает The Express.

Самые безопасные места для хранения ценных вещей в отеле
Фото: pixabay.compixabay.com

Он утверждает, что в отелях полно мест для того, чтобы спрятать драгоценности и деньги. Так, по его словам, в коробочке из-под блеска для губ можно легко хранить ювелирные украшения, а в скрытых карманах чемодана или под матрасом поместятся более крупные ценные вещи.

«Деньги и ценные вещи можно также положить в конверт и приклеить скотчем к дну ящика или обратной стороне стула»,

— подчеркнул Раурих.

Тем временем генеральный директор компании SimpliSafe Джонатан Уолл дал несколько рекомендаций, как отпугнуть грабителей. Он советует оставлять телевизор включенным и вешать табличку «Не беспокоить», покидая номер.

«Некоторые прячут украшения в душевой кабине или в бачке унитаза. Лучше класть свои вещи в самый простой тайник, чем вообще этого не делать»,

— высказался Уолл.

Ранее мы писали о том, что раскрыт способ выбора хорошего отеля.

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