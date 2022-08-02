Самые безопасные места для хранения ценных вещей в отеле

Для хранения ценных вещей подойдет пустая бутылка из-под шампуня. Об этом заявил директор платформы бронирования eBooking.com Тони Раурих, сообщает The Express.
Он утверждает, что в отелях полно мест для того, чтобы спрятать драгоценности и деньги. Так, по его словам, в коробочке из-под блеска для губ можно легко хранить ювелирные украшения, а в скрытых карманах чемодана или под матрасом поместятся более крупные ценные вещи.
«Деньги и ценные вещи можно также положить в конверт и приклеить скотчем к дну ящика или обратной стороне стула»,
— подчеркнул Раурих.
Тем временем генеральный директор компании SimpliSafe Джонатан Уолл дал несколько рекомендаций, как отпугнуть грабителей. Он советует оставлять телевизор включенным и вешать табличку «Не беспокоить», покидая номер.
«Некоторые прячут украшения в душевой кабине или в бачке унитаза. Лучше класть свои вещи в самый простой тайник, чем вообще этого не делать»,
— высказался Уолл.
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