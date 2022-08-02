Самые безопасные места для хранения ценных вещей в отеле

Он утверждает, что в отелях полно мест для того, чтобы спрятать драгоценности и деньги. Так, по его словам, в коробочке из-под блеска для губ можно легко хранить ювелирные украшения, а в скрытых карманах чемодана или под матрасом поместятся более крупные ценные вещи.