Пилот пригрозил туристу, отправляющему свои интимные фото, развернуть самолет

Пилот рейса американской компании Southwest Airlines пригрозил отменить взлет после того, как кто-то в самолете начал отправлять фотографии в обнаженном виде другим пассажирам.

Инцидент, связанный с службой передачи файлов Apple AirDrop, произошел во время рейса из США в Мексику.

«Если это продолжится, пока мы на земле, мне придется остановить вылет, всем придется выйти, а нам привлечь охрану и… отпуск будет испорчен...

Так что вы, ребята, прекратите присылать обнаженные фотографии и давайте отправимся в Мексику», — заявил пилот.

Пассажирка Тейлор Марсалис рассказала CNN, что она и ее друзья только что сели в самолет, когда она и все окружающие ее люди получили уведомление об обмене файлами через AirDrop (система обмена файлами в Iphone).

Марсалис сказала, что она отклонила файл, но две женщины перед ней приняли его и показали ей фотографию.

«Это был обнаженный мужчина, который сбрасывал себя всем с помощью AirDrop», — сказала она.

Марсалис сказала, что видела, как другая женщина расстроилась из-за фотографий и сообщила о происходящем стюардессе.

«Безопасность, защищенность и благополучие клиентов и сотрудников всегда являются наивысшим приоритетом для команды Southwest Airlines. Узнав о потенциальной проблеме, наши сотрудники решают вопросы, чтобы обеспечить комфорт тех, кто путешествует с нами», — говорится в заявлении Southwest Airlines.

Марсалис сказала, что пилот был действительно профессионален и хорошо справился с ситуацией.