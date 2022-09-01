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42 минуты назад

Россиянам назвали цены на спонтанные туры в сентябре

Диана Товсепова

О ценах на спонтанные путевки в Азию для россиян в сентябре рассказали специалисты туротрасли. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали цены на спонтанные туры в сентябре
Фото: PxherePxhere

В частности, российские туристы, которые собираются спонтанно отправиться в отпуск в начале осени, могут выбрать такие направления, как Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Шри-Ланка.

По словам экспертов, цены на такие туры будут выше, чем до пандемии, из-за повышения стоимости перелетов иностранными авиакомпаниями.

Специалисты назвали самым бюджетным направлением для спонтанного отдыха Шри-Ланку. Путевка на двоих на 10 дней без питания обойдется в 159 тысяч рублей от туроператора "Интурист". Компания PAC Group предлагает подобный тур за 151 тысячу.

Немного дороже выйдет отдых в Таиланде. Туда дешевле всего полететь с PAC Group — восьмидневная путевка обойдется в 179 тысяч рублей. А вот 11 дней на Пхукете обойдутся в 254 тысячи рублей на двоих, если выбирать компанию Tez Tur.

Ранее мы писали о красивых, но недооцененных местах Турции.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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