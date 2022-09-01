Не только море: самые красивые, но недооцененные места в Турции

Турецкие курорты для многих россиян казались одним из лучших вариантов недорого отдыха с хорошим сервисом, вкусно едой и развлечениями. Многие едут сюда, чтобы подолгу лежать у бассейна и перемещаться лишь между баром и номером, однако, на самом деле, в Турции есть целый список мест, которые стоит обязательно посетить. Об интересных, но недооцененных местах в Турции читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Волшебная Каппадокия

Pxhere

Конечно, во многих пабликах в соцсетях вы видели завораживающие фото цветных воздушных шаров, парящих в небе над песчаными скалами. Это все Каппадокия – полупустынный регион в центральной части Турции. Особенно популярна у туристов долина Гереме. Невероятные долины с тысячами скал, в которых были выдолблены древние жилища и церкви. В теплый сезон каждое утро в небо взмывают тысячи шаров. Каждый, кто видел это хоть раз в жизни, вряд ли это забудет.

Старый город

Tripadvisor.ru

Кусочек старой Европы в Турции — Калеичи. Квартал в историческом центре Антальи, окруженный сухопутными укреплениями и морем. Постройки времен Древнего Рима и Османской империи завораживают и показывают другую, совсем не пляжную Турцию.

"Калеичи — сердце Анталии. Каждый год приезжая, брожу по улочкам и влюбляюсь все больше. Калеичи разный: шумный от ночных ресторанов и посетителей вечером, тихий при закрытых магазинчиках утром, яркий от проснувшихся туристов и зазывал днем. Османские домики, переулки открываются по новому при разном освещении. Много археологических раскопок, много интересного арта, много улыбающихся людей", — рассказывает туристка на портале Tripadvisor.ru.

Голубая лагуна

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