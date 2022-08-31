Выяснилось, что возмутило туристов на российских курортах

Туристы рассказали, что их возмутило на российских курортах. О данных сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на первого вице-президента РФМ Елену Сутормину.

Как рассказала Сутормина, за летний сезон отпусков на горячую линию фонда поступило 1500 обращений. Большинство туристов (70%) жаловались на отечественные курорты.

Эксперт отметила, что больше всего недовольств вызвали низкий уровень сервиса и некачественное обслуживание в отелях и кафе. Также туристы возмущались из-за задержек рейсов и заметно подросших цен на авиабилеты. В самые популярные поводы для жалоб вошли грязные пляжи без должного оборудования.

Сутормина полагает, что причина недовольства россиян заключается в том, что из России ушли зарубежные сервисы, которые занимались бронированием отелей. Отечественные сервисы ведут работу над улучшением, но в этот курортный сезон не смогли справиться с высоким спросом.