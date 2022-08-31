Стало известно, подешевеют ли билеты на юг России

После того, как авиакомпаниям открыли воздушный коридор на юг страны, эксперты высказались о том, подешевеют ли авиабилеты. Об этом сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России).

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Эксперты отметили, что авиакомпании будут экономить большую долю керосина из-за сокращения полетов. За неделю экономия может составить до 100 млн рублей. Однако это не повлияет на цены на авиабилеты.

По мнению экспертов, главными факторами влияния на цены на авиабилеты будут сезонность, а также показатели спроса. Поэтому, они предполагают, что пока что цены на авиабилеты на южные направления не изменятся.