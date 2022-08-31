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18 минут назад

Стало известно, подешевеют ли билеты на юг России

Мария Каткова

После того, как авиакомпаниям открыли воздушный коридор на юг страны, эксперты высказались о том, подешевеют ли авиабилеты. Об этом сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Стало известно, подешевеют ли билеты на юг России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперты отметили, что авиакомпании будут экономить большую долю керосина из-за сокращения полетов. За неделю экономия может составить до 100 млн рублей. Однако это не повлияет на цены на авиабилеты.

По мнению экспертов, главными факторами влияния на цены на авиабилеты будут сезонность, а также показатели спроса. Поэтому, они предполагают, что пока что цены на авиабилеты на южные направления не изменятся.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, чем россиян привлекает Сочи.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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