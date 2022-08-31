Эксперт рассказал, чем россиян привлекает Сочи

Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), рассказал, почему россияне продолжают ездить в Сочи в бархатный сезон. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил эксперт, спрос на Сочи остается высоким из-за того, что открыт аэропорт курорта. Кроме того, россияне постоянно интересуются поездками в Сочи из-за отсутствия конкуренции. В качестве альтернативы городу-курорту Мкртчян назвал Дагестан.

При этом, он добавил, что спрос на путешествия в Сочи летом значительно выше и составляет 65%. После наступления бархатного сезона интерес россиян к этому городу падает в половину, поэтому путевки начинают дешеветь.